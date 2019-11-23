«Задействуются всевозможные мощности»: почему в США поддержали признание новой церкви Украины

Посол США в Греции Джеффри Пайетт поблагодарил главу Элладской церкви архиепископа Иеронима за признание раскольнической Православной церкви Украины и назвал это «историческим решением». Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Соединённые Штаты в продвижении православного раскола. Эксперты считают, что Вашингтон больше не скрывает своего прямого участия в создании на Украине ПЦУ. Таким образом, отмечают аналитики, США стремятся подорвать культурно-религиозные связи входящих в православный мир стран с Россией.

Посол США в Греции Джеффри Пайетт поблагодарил Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима за признание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Он встретился с Иеронимом лично, после чего опубликовал благодарность и фото с иерархом в своём Twitter.

Honored to give His Eminence Archbishop Ieronymos congratulations from @IRF_Ambassador Brownback for Greek Church’s historic decision to recognize the Orthodox Church of Ukraine, supporting religious freedom & right of self determination despite heavy external political pressure. pic.twitter.com/KfopTyGYAe — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 22 ноября 2019 г.

«Рад передать Его Высокопреосвященству архиепископу Иерониму поздравления от посла Сэма Браунбэка в связи с историческим решением Элладской церкви признать Православную церковь Украины и тем самым поддержать свободу вероисповедания и право на самоопределение, несмотря на серьёзное политическое давление извне», — написал Пайетт.

Джеффри Пайетт стал послом США в Греции в 2016 году. До этого он занимал пост главы американской дипмиссии на Украине с 2013 по 2016 год — в период событий «евромайдана», которые привели к государственному перевороту и смене власти.

Кроме того, архиепископ Иероним заявил, что не поедет на встречу предстоятелей православных церквей, которую предложил провести в Иордании Патриарх Иерусалимский Феофил III. По его словам, он поедет только на встречу, которую созовёт константинопольский патриарх Варфоломей.

«Не каждый может созвать всеправославную встречу. Это прерогатива вселенского патриарха… Если вселенский патриарх нас позовёт, мы не скажем нет, если любой другой церковный деятель нас позовёт, я скажу нет», — приводит слова Иеронима РИА Новости.

История раскола

ПЦУ была образована путём слияния двух раскольнических организаций: Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это было сделано с подачи занимавшего тогда пост главы Украины Петра Порошенко, который стремился создать в стране новую поместную церковь.

«Объединительный собор» на Украине

РИА Новости

При этом единственная каноническая в стране Украинская православная церковь Московского патриархата, которая также является и самой многочисленной, «объединительный собор» Порошенко проигнорировала, несмотря на то что украинские власти стремились вовлечь её епископов в свой проект.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года передал томос об автокефалии Украине. В ответ на эти действия Русская и Украинская церкви Московского патриархата прекратили евхаристическое общение с Константинопольской церковью.

С момента создания новой церковной структуры между её иерархами начались разногласия. Так, в мае глава УПЦ КП Филарет заявил, что если бы он знал о содержании константинопольского томоса до его вручения, то отказался бы его принимать. Затем в июне 2019 года раскольническая УПЦ КП заявила, что не признаёт себя упразднённой, а проведённый 15 декабря 2018 года «объединительный собор» считает не имеющим юридической силы.

Решение Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию вызвало не только разногласия между самими раскольниками, но и не встретило понимания в православном мире. Из 15 православных поместных церквей раскольников признали, помимо Фанара, только две: Александрийская и Элладская православные церкви.

Американское давление

За два дня до встречи американского дипломата и греческого иерарха источник, близкий к руководству Иерусалимского патриархата, сообщил агентству РИА Новости, что «на иерусалимского патриарха оказывается нажим со стороны США». По словам собеседника агентства, давление на поддерживающего РПЦ патриарха Феофила III оказывалось со стороны чиновников Госдепа США, которые были назначены ещё в то время, когда ведомство возглавляла Хиллари Клинтон.

Джеффри Пайетт

globallookpress.com

© US Joint Staff/Digital

Несмотря на это, после совместной с патриархом Кириллом литургии в московском храме Христа Спасителя 21 ноября Феофил III заявил о поддержке РПЦ.

«Церковь сейчас переживает время гонений. Однако, как сказал Иоанн Златоуст, Церковь плывёт по бурному житейскому морю, но не погружается в него. Иерусалимская церковь всегда помогала русскому народу и Русской православной церкви. У нас есть Святой Гроб, который освящён кровью Христовой, и эта святыня является гарантией нашего православного единства», — заявил Феофил III.

Напомним, что Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей поместных церквей в Иордании для решения проблемы раскола в православном мире.

Действия США в отношении мирового православия не прошли незамеченными со стороны России. 6 ноября глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом заявил, что Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что внешнее влияние в вопросах, касающихся Элладской православной церкви (ЭПЦ) и автокефальной церкви Украины, налицо. Он отметил, что признанию со стороны элладского архиепископа Иеронима предшествовал визит в Грецию госсекретаря США Майка Помпео, «который особо и не скрывал, что среди вопросов, которые он там решал, был и этот».

«Как я понимаю, с этой же целью американские дипломаты ездили и на святую гору Афон. И глава раскольнической так называемой православной церкви Украины Епифаний публично заявлял, что создание этой структуры было бы невозможно без прямой поддержки США», — отметил Лавров.

Сергей Лавров подчеркнул, что США проводят работу со всеми церквями, чтобы продвигать раскол в православном мире.

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, создание ПЦУ является масштабной операцией, которую невозможно было осуществить без привлечения крупных политически сил, в первую очередь США.

«США крайне заинтересованы в подрыве единства между православными Украины и России, они хотят ослабить наше общее культурно-религиозное пространство. Для этого задействуются всевозможные мощности, не последнюю роль играют внешние силы», — сказал он в интервью RT.

Данюк отметил, что у православных стран очень тесные культурно-исторические связи, что помогает народам относиться друг к другу с большой теплотой и симпатией. Подобного рода религиозный раскол, инспирированный извне, направлен на разрыв этих связей.

«К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело. Мировая политика должна быть отделена от мировых религий, но на практике они оказываются тесно связанными. Для достижения амбициозных геополитических и экономических задач в ход идут разные инструменты, в том числе культурные и религиозные», — подчеркнул политолог.

Философ и публицист Аркадий Малер в беседе с RT выразил мнение, что США давно преследовали задачу расколоть православный мир.

«В первую очередь это касалось Демократической партии США... Для них очень важно разрушить единство православного мира», — пояснил Малер.

По его словам, реализация этих планов стала возможной благодаря помощи константинопольского патриарха, который решил заявить о себе как о «восточном папе».

«Надо понимать, что Константинопольский патриархат давно мечтал подчинить себе весь православный мир. Но для этого ему нужно было получить санкцию от США на эти действия. Вашингтон дал зелёный свет этим планам», — заключил эксперт.