«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета

Религиозный кризис на Украине может обостриться, считают опрошенные RT эксперты. Министерство культуры страны подтвердило ликвидацию раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата в связи с её присоединением к созданной в 2018 году неканонической Православной церкви Украины. В свою очередь, глава УПЦ КП Филарет объявил, что подал на Минкультуры в суд, а также попросил защиты у Владимира Зеленского от якобы возможных «рейдерских захватов храмов УПЦ КП». По мнению аналитиков, Филарет продолжит активно бороться за власть, из-за чего конфликт между раскольническими церквями затянется. Для его разрешения, считают эксперты, понадобится вмешательство главы государства.

На Украине в скором времени с новой силой может вспыхнуть религиозный конфликт, полагают эксперты. На этот раз противостояние разгорается между властями и раскольнической Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП).

Так, в среду, 31 июля, украинское Минкультуры объявило о ликвидации данной религиозной организации в связи с её присоединением к созданной в конце 2018 года неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Однако возглавляющий УПЦ КП Филарет (Денисенко) пытается оспорить это решение.

«Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) как руководящий орган этого религиозного объединения на своём заседании 27 июля 2019 года принял решение о прекращении деятельности религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» путём присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», о чём была сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», — сообщили в Минкультуры Украины.

Также по теме «Дробление, ссоры и делегитимация»: чем может обернуться конфликт среди украинских раскольников Лидер раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) провёл собор, на котором заявил о...

Это заявление последовало за обращением к украинскому Минюсту главы УПЦ КП Филарета с призывом сохранить регистрацию подконтрольной ему раскольнической организации.

«Ни руководство Православной церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской православной церкви Киевского патриархата никакого отношения... Просим Министерство юстиции Украины продолжить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП как юридического лица», — заявил Филарет.

О помощи он попросил также президента Украины Владимира Зеленского. В опубликованном на сайте УПЦ КП письме он подчеркнул, что в прошлом году на так называемом объединительном соборе он был введён в заблуждение относительно того, на каких условиях будет получен томос об автокефалии.

«Сейчас начинается рейдерская атака на имущество Украинской православной церкви Киевского патриархата, и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ. До нас дошла информация, что Министерство юстиции с 29.07.2019 года начало процесс ликвидации УПЦ КП... Прошу Вашего непосредственного вмешательства и прекращения этого беспредела», — говорится в письме.

В среду Филарет также сообщил, что подал в суд на украинское Минкультуры.

«Министерство культуры и Министерство юстиции приняли решение о снятии с регистрации Киевской патриархии. Этого права они не имеют, — цитирует Филарета «Укринформ». — Поэтому мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и УПЦ КП. Суда пока не было, но иск мы подали».

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, Денисенко не откажется от борьбы за власть, однако его возможности ограничены, помимо всего прочего, ещё и преклонным возрастом — ему в январе этого года исполнилось 90 лет.

«Филарет — сверхамбициозный и энергичный человек, который одержим жаждой единоличной власти. Он уже достаточно возрастной иерарх, поэтому, скорее всего, у него ограниченный временной ресурс на то, чтобы активно отстаивать свои интересы. Думаю, он будет вести кампанию по делегитимации ПЦУ», — полагает Шаповалов.

Разъединяющий собор

Напомним, в декабре 2018 года при поддержке властей Украины и константинопольского патриарха Варфоломея был созван так называемый объединительный собор. Участвовать в нём были приглашены епископы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), а также представители двух раскольнических организаций: Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и УПЦ КП.

Пётр Порошенко и митрополит Епифаний (Думенко)

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Поводом для его созыва стало обращение УАПЦ и УПЦ КП к Варфоломею с просьбой о предоставлении им автокефалии. Эту инициативу активно поддерживал Пётр Порошенко, который принял непосредственное участие в подготовке собора.

Предполагалось, что по его итогам будет создана новая единая украинская православная церковь, которая объединит раскольнические организации и Украинскую православную церковь Московского патриархата, однако последняя отказалась от участия в данном мероприятии.

15 декабря 2018 года собор принял решение о создании так называемой Православной церкви Украины. Филарета объявили почётным патриархом, а фактическим главой ПЦУ стал бывший епископ УПЦ КП Епифаний (Думенко), который получил титул митрополита Киевского и всея Украины.

Раскол среди раскольников

20 июня 2019 года Филарет провёл так называемый Поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, участники которого приняли решение об отмене роспуска УПЦ КП и о выходе этой организации из ПЦУ. Также по его итогам было объявлено, что полученный ранее томос об автокефалии не соответствует статусу автокефальных церквей и потому ставит ПЦУ в зависимость от Константинопольского патриархата.

Собор определил, что УПЦ КП по-прежнему является собственником всех ранее приобретённых или полученных от государственных органов объектов. Также был подтверждён статус Филарета, который был назван патриархом Киевским и всея Руси — Украины, избранным «пожизненно на Поместном соборе УПЦ Киевского патриархата 20—22 октября 1995 года».

Митрополит Епифаний

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По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Филарет вряд ли откажется от своих амбиций, что грозит новым витком противостояния.

«Филарет не отдаст свои храмы, будет бороться за финансы и продолжать делать вид, что он является законным представителем украинской православной церкви. Возможно, он начнёт процесс в суде, где будет требовать перерегистрировать и признать УПЦ КП заново, потому что у него достаточно личных средств, чтобы нанять юристов. Не исключаю, что в ближайшее время на Украине будут проводиться пикеты и митинги по этому поводу», — заявил Безпалько.

Источник RT в партии «Народный фронт» также полагает, что Филарет не оставит попыток сохранить УПЦ КП.

«Сразу было понятно, что Филарет не отдаст власть. Поэтому он просит Минюст отменить ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата, будет подавать иски в суд. О передаче церквей вообще не может быть и речи. Если понадобится, их будут защищать силой», — отметил собеседник RT.

Он также добавил, что «Украина стоит на пороге большого религиозного конфликта».

Пропагандистский проект Киева

По мнению Шаповалова, в истории противостояния неканонических украинских церквей рано ставить точку.

«Конфликт ПЦУ и УПЦ КП не завершён. Внутри Православной церкви Украины будет продолжаться конфликт между сторонниками Епифания и Филарета», — считает эксперт.

Положение ПЦУ усугубляется ещё и тем, что из власти ушёл главный инициатор её создания — Пётр Порошенко, отмечает Шаповалов. По его мнению, в этих условиях данную религиозную структуру ждёт судьба УПЦ КП — она не сможет перетянуть на свою сторону верующих и будет оставаться своего рода пропагандистским проектом киевских властей.

«Важно помнить, что ПЦУ была слеплена на скорую руку из несовместимых частей УПЦ КП и УАПЦ. Православная церковь Украины последует в том же направлении, что и эти две организации — она останется небольшой раскольнической структурой, которая будет существовать исключительно как пропагандистский проект киевских властей до тех пор, пока они в этом будут заинтересованы», — заявил политолог.

Источник RT в партии «Батькивщина» полагает, что у этой проблемы нет простого решения и в конфликт, скорее всего, придётся вмешаться Зеленскому.

«Тут оба варианты плохи. Если продлить работу УПЦ КП, то можно получить массу вопросов со стороны Вселенского патриарха. Если запретить, то начнётся конфликт с Филаретом, что тоже невыгодно властям. Не будут же они передавать церкви силой. Похоже, Владимиру Зеленскому придётся глубоко вникнуть в религиозную проблему и принять непопулярное решение», — заявил собеседник.

Выбор народа

Прошедшие в Киеве 28 июля крестные ходы, приуроченные ко Дню крещения Руси, продемонстрировали, что УПЦ МП продолжает пользоваться поддержкой подавляющего большинства православных на Украине, отмечают эксперты. По данным ТАСС, в организованном канонической церковью шествии в украинской столице приняли участие более 300 тыс. человек, в то время как мероприятие ПЦУ, несмотря на поддержку властей, посетили всего около двух десятков тысяч. Количество собравшихся на крестный ход Филарета и вовсе исчислялось сотнями.

Крестный ход в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси

AFP

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«Недавняя акция, которая была посвящена крещению Руси, продемонстрировала, что народ Украины поддерживает УПЦ Московского патриархата. Несмотря на колоссальное давление на иерархов и прихожан УПЦ, захваты храмов, физические расправы и широкомасштабную информационную пропаганду, которую предприняла украинская власть, народ Украины выбирает каноническую церковь», — заявил Шаповалов.

Одной из причин непопулярности раскольнических структур у широких масс населения Богдан Безпалько считает их явную политизированность.

«Все раскольнические церковные структуры являются политизированными и менее популярными у населения, чем каноническая церковь Московского патриархата», — заявил он.