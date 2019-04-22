Риск «вмешательства государства»: суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ

Суд в Киеве приостановил процедуру переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В судебном решении говорится, что реализация этих требований способна привести к «вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации». В УПЦ назвали процесс переименования антиконституционным и выразили надежду на его полную отмену.

Окружной административный суд Киева приостановил исполнение приказа переименования канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает пресс-служба учреждения.

«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца», — сообщает пресс-служба.

Суд счёл, что реализация оспариваемого акта «может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица».

Отмечается, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций. При этом спор не считается завершённым и дело продолжают рассматривать по существу.

В канонической Украинской православной церкви решение суда назвали долгожданным. В беседе с RT глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов напомнил, что каноническая церковь Украины в 1990 году получила грамоту, предоставляющую самостоятельность и независимость в управлении.

«В той грамоте было впервые указано, что мы — Украинская православная церковь. Таким образом мы и зарегистрированы с 1990 года», — сказал Анисимов.

Переименование он назвал антиконституционным. По его словам этот процесс нарушает права Украинской православной церкви.

«Мы надеемся не просто на приостановление, а на отмену этого незаконного антиконституционного процесса. Он нарушает права крупнейшей исторической Украинской православной церкви. Мы надеемся, что он не только будет отменен, но и организаторы и инициаторы этого беззакония понесут наказание в соответствии с правовыми нормами Украины», — подчеркнул представитель УПЦ.

Президент Украины Пётр Порошенко 30 марта принял участие в молитвенном мероприятии «Боже, нам единство подай». Глава государства совместно с представителями духовенства помолился за мудрость украинцев во время предстоящего голосования.

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УПЦ и ПЦУ

В конце декабря Верховная рада Украины утвердила изменения в действующий закон «О свободе совести и религиозных организациях». Следствием принятия этих изменений должно было стать переименование канонической Украинской православной церкви.

Документ предписывал, что церковь, которая входит в структуру «с центром в государстве-агрессоре», обязана отразить эту принадлежность в своём названии.

Позднее, 22 марта, УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины за требование изменить устав религиозной организации. В начале апреля Окружной административный суд Киева признал требование о переименовании УПЦ незаконным.

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В ответ спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил о намерении обжаловать вердикт суда.

«Решение окружного суда не является окончательным, оно будет обжаловано мной по закону в апелляционной инстанции, а если будет нужно, то и в кассационной», — приводит его слова УНН.

По словам Парубия, предписывающий переименование закон уже действует, поэтому приходы Московского патриархата должны называться Русской православной церковью на Украине.

Представитель Рады также сказал, что «реванш» РПЦ в стране не пройдёт, а переход приходов УПЦ МП к Православной церкви Украины активно продолжается.

Речь идёт о новом церковном образовании, неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Эта организация появилась в декабре 2018 года. Её статус не признали Русская, Сербская, Польская и Антиохийская церкви.

«Грубо нарушаются человеческие права и свободы»

О недопустимости переименования УПЦ говорится, в частности, в выпущенном в марте докладе Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН, посвящённом общественному пространству и основным свободам в преддверии выборов на Украине в 2019-2020 годах.

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В апреле Конституционный суд (КС) Украины по представлению 49 депутатов Верховной рады открыл судебное производство относительно закона, требующего переименовать каноническую УПЦ (МП).

«Определением коллегии судей открыто конституционное производство по делу, осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты суда», — заявили в КС.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Русской православной церкви обеспокоены усилением дискриминации канонической Украинской православной церкви. Об этом он сказал в ходе встречи с патриархом и католикосом всех армян Гарегином II в начале апреля.

«Действительно, положение канонической, законной Украинской православной церкви не становится лучше — напротив», — отметил патриарх Кирилл. Он выразил удивление в связи с тем, что в стране, «которая провозглашает свою преданность европейскому выбору, так грубо нарушаются человеческие права и свободы».

«И каноническая Украинская православная церковь сегодня дискриминируется, и это совершенно очевидный факт», — заключил предстоятель РПЦ.