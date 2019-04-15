В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.
«После объединительного собора, который соединил три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь, уже более 500 общин из Русской православной церкви (УПЦ МП) приняли решение о присоединении к ПЦУ», — заявили в пресс-службе.
При этом в ПЦУ добавили, что хотят, чтобы процесс перехода общин «был мирным и спокойным».
Ранее сторонники ПЦУ в Ровненской области захватили храм.
В феврале архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) сообщил, что лишь 36 из 12 тыс. общин перешли в ПЦУ.