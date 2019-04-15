В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ

Короткая ссылка
Пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.

«После объединительного собора, который соединил три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь, уже более 500 общин из Русской православной церкви (УПЦ МП) приняли решение о присоединении к ПЦУ», — заявили в пресс-службе.

При этом в ПЦУ добавили, что хотят, чтобы процесс перехода общин «был мирным и спокойным».

Ранее сторонники ПЦУ в Ровненской области захватили храм.

В феврале архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) сообщил, что лишь 36 из 12 тыс. общин перешли в ПЦУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить