В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ

Пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.

«После объединительного собора, который соединил три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь, уже более 500 общин из Русской православной церкви (УПЦ МП) приняли решение о присоединении к ПЦУ», — заявили в пресс-службе.

При этом в ПЦУ добавили, что хотят, чтобы процесс перехода общин «был мирным и спокойным».

Ранее сторонники ПЦУ в Ровненской области захватили храм.

В феврале архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) сообщил, что лишь 36 из 12 тыс. общин перешли в ПЦУ.