Сторонники ПЦУ в Ровненской области захватили храм

Сторонники Православной церкви Украины захватили Свято-Иоанно-Богословский храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Копытов Ровненской области.

Об этом информирует пресс-служба Ровненской епархии УПЦ.

«Вопреки достигнутым договорённостям с государственными служащими и правоохранителями, 13 апреля около 13:00 рейдеры захватили Свято-Иоанно-Богословский храм в селе Копытов Корецкого района», — указано в сообщении.

Отмечается, что во время конфликта сторонники новой церкви Украины «избили верующих и жестоко поиздевались над священником». В сообщении говорится, что священнику потребовалась медицинская помощь.

Также указывается, что, по словам очевидцев, представители правоохранительных органов оказывали «полную поддержку» сторонникам ПЦУ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил помощникам изучить случаи захвата храмов на Украине.