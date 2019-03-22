Порошенко поручил помощникам изучить случаи захвата храмов на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заверил предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, что поручил своим помощникам отреагировать на случаи захвата храмов сторонниками ПЦУ.

Об этом сообщили в отделе внешних церковных связей УПЦ.

Как отмечается, Порошенко отметил, что «ни он, ни любая областная государственная администрация не посылала указаний на места по переводу храмов из одной конфессии в другую».

«Глава государства посоветовал в вышеописанных случаях обращаться в суд, а также предложил Блаженнейшему митрополиту Онуфрию отдельную встречу, чтобы обсудить эти кризисные вопросы», — подчеркнули в УПЦ.

Ранее в УПЦ МП сообщили о попытке радикалов захватить ещё один храм на Украине.