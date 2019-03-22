Порошенко поручил помощникам изучить случаи захвата храмов на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщили в отделе внешних церковных связей УПЦ.
Как отмечается, Порошенко отметил, что «ни он, ни любая областная государственная администрация не посылала указаний на места по переводу храмов из одной конфессии в другую».
«Глава государства посоветовал в вышеописанных случаях обращаться в суд, а также предложил Блаженнейшему митрополиту Онуфрию отдельную встречу, чтобы обсудить эти кризисные вопросы», — подчеркнули в УПЦ.
Ранее в УПЦ МП сообщили о попытке радикалов захватить ещё один храм на Украине.