Порошенко поручил помощникам изучить случаи захвата храмов на Украине

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заверил предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, что поручил своим помощникам отреагировать на случаи захвата храмов сторонниками ПЦУ.
Порошенко поручил помощникам изучить случаи захвата храмов на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщили в отделе внешних церковных связей УПЦ.

Как отмечается, Порошенко отметил, что «ни он, ни любая областная государственная администрация не посылала указаний на места по переводу храмов из одной конфессии в другую».

«Глава государства посоветовал в вышеописанных случаях обращаться в суд, а также предложил Блаженнейшему митрополиту Онуфрию отдельную встречу, чтобы обсудить эти кризисные вопросы», — подчеркнули в УПЦ.

Ранее в УПЦ МП сообщили о попытке радикалов захватить ещё один храм на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить