Глава ПЦУ: украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко заявил, что украинцы испытывают чувство гордости, когда их называют бандеровцами.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

Соответствующее заявление он сделал во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Степан Бандера.

«Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся», — сказал Епифаний.

По его словам, для некоторых слово «бандеровец» является оскорбительным, однако для украинцев это честь.

«Для некоторых такое наименование является ругательным, но для нас это честь. Потому что наша земля родила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придёт время и один будет говорить: «Слава Украине!», а миллионы ответят: «Героям слава!». Мы с вами дождались этого времени», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинского Министерства внутренних дел устроили флешмоб, посвящённый националисту Степану Бандере.

В феврале глава ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность героизацией Бандеры на Украине, а в декабре 2018 года посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что он был шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры.