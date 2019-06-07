«Вмешательство Константинополя привело к новой розни»: почему Киевский патриархат не признаёт своё упразднение

Украинская православная церковь Киевского патриархата не признаёт свою ликвидацию. Об этом сообщила пресс-служба религиозной структуры, отметив, что собрание, на котором было принято решение об упразднении УПЦ КП, не было поместным собором и не имело права принимать такое решение. Эксперты отмечают, что подобные заявления со стороны Киевского патриархата свидетельствуют о борьбе за власть внутри недавно созданной Православной церкви Украины. Константинополь сделал ставку на митрополита ПЦУ Епифания, однако это не устроило главу УПЦ КП Филарета, который надеялся сам контролировать новую церковную организацию, полагают аналитики.

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) не признаёт себя упразднённой после образования Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой УПЦ КП. В документе говорится, что проведённый 15 декабря 2018 года собор, на котором патриарх Филарет Денисенко поддержал решение о ликвидации УПЦ КП, не имеет юридической силы.

«Собрание, которое состоялось 15 декабря 2018 года в храме Святого Благоверного Князя Ярослава Мудрого (Тёплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед объединительным собором, которое по требованию для участия в объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба УПЦ КП также утверждает, что журналисты неправильно трактуют тиражируемый в СМИ документ, «который якобы свидетельствует о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата». Несмотря на то что данный материал обозначен как постановление поместного собора УПЦ КП, он таковым не является, разъясняет ведомство.

В пояснении раскольнической церкви отмечается, что УПЦ КП не планировала проведение поместного собора — не были утверждены процедуры выборов делегатов, рабочие органы и их состав, в том числе руководящий орган — Соборная рада.

«Подтверждением формальности и ситуативности данного собрания является несоблюдение норм Устава УПЦ КП, согласно которым собрание в Тёплой Софии не может называться поместным собором и нести ту же властную силу», — говорится в сообщении.

Вопрос о ликвидации УПЦ КП был поднят 15 декабря 2018 года по требованию представителей Вселенского патриархата, которые выдвинули его как условие для проведения объединительного собора, разъясняет пресс-служба раскольников.

«Все заявления чиновников Министерства культуры Украины и различные публикации и комментарии в СМИ или социальных сетях о Киевской патриархии и УПЦ КП, которые якобы «ликвидированы» или прекратили свою деятельность, со ссылкой на решение «поместного собора», которого не было, является не только проявлением некомпетентности, но и незаконными действиями, которые подрывают устои действующей церкви», — подчёркивается в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 5 июня 2019 года УПЦ КП продолжает являться действительным юридическим лицом и имеет право использовать свои официальные документы, включая бланки и печати.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT отметил, что патриарха-раскольника Филарета не устраивает его место в новой церковной иерархии.

«Такое заявление вызвано борьбой, которая сопровождается взаимными обвинениями, за власть между УПЦ КП и ПЦУ. Филарет пытается сохранить своё влияние на церковную структуру, а Епифаний (глава ПЦУ. — RT) пытается освободиться из-под его контроля», — считает эксперт.

Это мнение разделяет и источник RT в Киево-Печерской лавре.

«Сразу было понятно, что Филарет не будет работать на вторых ролях. Очевидно, он надеялся, что сможет неформально руководить новой украинской церковью. Но этого не произошло. Насколько мне известно, у Епифания с Филаретом возник серьёзный непубличный конфликт. Всё это может привести к большому церковному расколу», — отметил собеседник RT.

Церковь Порошенко

Напомним, что Пётр Порошенко активно продвигал создание на Украине поместной православной церкви, которая бы не была связана с каноническим и признанным Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ).

В апреле 2018 года Порошенко и Верховная рада обратились к Константинопольскому (Вселенскому) патриархату с просьбой предоставить автокефалию новой украинской церкви, которая должна была формироваться из раскольнической УПЦ КП и неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Патриарх Константинопольский Варфоломей и Пётр Порошенко

© Yasin AKGUL / AFP

Новая структура — Православная церковь Украины — была создана в ходе объединительного собора, состоявшегося в Киеве 15 декабря 2018 года. Патриарх Константинопольский Варфоломей 6 января 2019 года вручил главе ПЦУ Епифанию и Порошенко томос об автокефалии.

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В свою очередь, Московский патриархат и каноническая Украинская православная церковь МП разорвали молитвенное общение с Константинополем. РПЦ считает объединительный собор и томос об автокефалии канонически ничтожными. На сегодня ПЦУ не признана ни одной поместной церковью, кроме Константинопольской.

Заявления УПЦ КП о непризнании своей ликвидации связаны со сменой власти на Украине, считает Бортник. После ухода Порошенко с поста президента, пояснил эксперт, процесс создания новой церковной структуры вышел из-под контроля.

«Давление на церковь со стороны властей ослабло после того, как Владимир Зеленский занял пост главы государства. Сейчас у игроков, которых подавляла администрация Порошенко, появилась возможность «выйти на поле». Эта ситуация повлияет на желание экс-президента сохранить своё положение в политической системе Украины через парламентские выборы», — отметил политолог.

Между тем источник RT в партии «Батькивщина» сообщил в комментарии RT, что Зеленский не намерен вникать в церковную тему, поэтому Филарет осмелился сделать заявление о том, что УПЦ КП не признаёт себя упразднённой.

«При Порошенко подобные выступления были бы невозможными. Насколько мне известно, Филарет намерен сохранить церковь Киевского патриархата. Это значит, что новая украинская церковь может закончиться, ещё и не начавшись», — рассказал собеседник RT.

Неукротимый раскольник

УПЦ КП уже не в первый раз выражает несогласие со своим положением внутри ПЦУ.

Так, Филарет продолжает издавать указы, выдавать ордена и медали, а также требует от священнослужителей Православной церкви Украины исполнять свои распоряжения. 23 мая он заявил, что отказывается подчиняться положению томоса об автокефалии. По словам Филарета, если бы он знал о содержании документа до его вручения, то отказался бы его принимать.

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет

Reuters

© Gleb Garanich

«Но мы на соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание, то мы не согласились бы на такой томос», — сказал он.

Филарет утверждает, что на деле документ поставил новообразованную ПЦУ в зависимое положение перед Константинопольским патриархатом. Церковная структура не получила право варить миро (масло, необходимое для миропомазания, которое может варить только автокефальная церковь), все её конфликты разрешаются на уровне Вселенского патриархата, а последователи вне Украины стали частью паствы Константинополя.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что такая линия поведения связана с амбициями Филарета, который не удовлетворён своей ролью в ПЦУ.

«Константинопольский патриархат сделал ставку на Епифания, поэтому все его действия будет поддерживать, а любые поступки Филарета будет осуждать», — пояснил Безпалько.

Напомним, ранее константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами заявил, что «так называемый патриархат Киевский не существует и никогда не существовал», а Филарет лишь был «восстановлен в достоинстве» как бывший киевский митрополит. При этом, по словам Епифания, раскола внутри новой церковной структуры не существует, так как УПЦ КП и УАПЦ были распущены. Именно это утверждение и оспаривает Киевский патриархат.

Константинопольский патриархат воспринимает данную ситуацию очень негативно, поскольку считает легитимным главой ПЦУ Епифания, напомнил Руслан Бортник.

«Сегодня верующие этой церкви дезориентированы. Жители Украины много лет привыкли ориентироваться на Филарета, однако в коммуникации с Константинопольским патриархатом находится Епифаний, на которого делает ставку Константинополь», — отметил он.

Такая борьба за влияние в украинской церкви может привести к тому, что Украина лишится томоса, отметил источник RT в партии «Народный фронт».

«Я думаю, что вселенский патриарх будет недоволен, когда узнает, что церковь Киевского патриархата продолжит работать на территории Украины, хотя планировалось, что все церкви объединятся в одну. Теперь может возникнуть вопрос, почему с сентября должна переименовываться церковь Московского патриархата, если даже Киевский патриархат не выполняет все свои обязательства», — пояснил собеседник.

Раскольники без президента

Все собрания, которые проводили раскольнические организации, не имеют никакой силы и авторитета, подчеркнул в беседе с RT заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, это политические сборища, которые организовывались по воле администрации Порошенко.

«Все их решения бессмысленны, они не признаются в православном мире ни одной из православных церквей, кроме фанарской. Споры, которые сейчас ведут Филарет и Епифаний о законности того или иного решения, ничтожны по своей природе и демонстрируют то, что вмешательство патриарха Варфоломея в этот раскол усугубило, ожесточило ситуацию и привело к новой розни между людьми», — рассказал представитель МП.

По словам Кипшидзе, «главной жертвой этого вмешательства была и остаётся каноническая православная церковь, которая под огромным беззаконным давлением со стороны власти продолжает сохранять единство с Московским патриархатом».

После того как администрация Порошенко, которая обеспечивала существование раскольнического альянса, прекратила своё существование, началась борьба за власть и влияние, добавил Кипшидзе.