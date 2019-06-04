«На Украине идёт передел религиозного влияния»: константинопольский патриарх не признал существование УПЦ КП

Киевский патриархат «не существует и никогда не существовал», заявил глава Константинопольского патриархата Варфоломей. Он отметил, что руководство Православной церкви Украины доверено митрополиту Епифанию, а Филарет, который возглавлял раскольническую УПЦ КП, был лишь «восстановлен в достоинстве». Между тем сам Филарет ранее критиковал ПЦУ и предоставленный ей томос. По мнению экспертов, сейчас на Украине идёт передел сфер религиозного влияния, поскольку бывший предстоятель УПЦ КП остался недоволен своим статусом после создания «единой церкви» на Украине.

Предоставление украинской православной церкви автокефалии не было связано «с политикой или геополитикой». Об этом заявил константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами. Слова патриарха приводит глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в своём Facebook.

«Наша материнская церковь Константинополя всегда выражала глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа. Таким образом, недавнее предоставление автокефалии ПЦУ не было связано с политикой или геополитикой. Это была в большей степени пастырская озабоченность о справедливости, духовной справедливости. Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», — говорится в документе.

Напомним, что в ходе объединительного собора, состоявшегося в Киеве 15 декабря 2018 года, раскольнические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь создали новую структуру — Православную церковь Украины. 6 января 2019-го Варфоломей вручил главе ПЦУ Епифанию и занимавшему на тот момент пост президента Украины Петру Порошенко томос об автокефалии.

Варфоломей также уделил внимание бывшему главе раскольнической УПЦ КП Филарету. Он отметил, что минувшей зимой его всего лишь «восстановили в достоинстве» как бывшего митрополита Киевского. При этом ответственным за управление украинской церковью является глава ПЦУ Епифаний.

«Так называемый патриархат Киевский не существует и никогда не существовал», — подчеркнул предстоятель Константинопольского патриархата.

Он также указал, что ситуация с предоставлением томоса ПЦУ якобы ничем не отличалась от аналогичных процедур предоставления административной независимости другим церквям, в том числе РПЦ. Во всех случаях не проводились консультации или обсуждение на общеправославном уровне.

«Нет больше расколов на Украине, потому что все верующие были восстановлены в общении с единой, святой, кафолической и апостольской церковью», — указал Варфоломей.

Ранее об этом заявлял глава ПЦУ Епифаний. По его словам, раскола между патриархатами не существует, поскольку УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь были распущены при создании ПЦУ.

В середине мая Филарет в интервью каналу «Настоящее время»* сообщил, что не согласился бы на предоставление томоса Украине, если бы заранее знал его содержание. По его словам, документ поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя по многим вопросам.

Отметим, что Русская православная церковь и УПЦ Московского патриархата предупреждали украинских религиозных деятелей о том, что томос не даст им независимость, а лишь поставит новую структуру в зависимое от Константинополя положение.

При этом в понедельник, 3 июня, состоялась встреча Филарета с киевским духовенством, передаёт портал «СТРАНА.ua». На встрече почётный патриарх ПЦУ якобы призвал настоятелей присягнуть ему на верность. Сообщается, что отказом ответил архимандрит Макарий.

«Разжигается конфликт между новой и старыми церковными структурами»

Константинопольская православная церковь подтвердила, что никогда не признавала Киевский патриархат, считает эксперт Института стратегических исследований Олег Неменский.

«Этот конфликт был заложен изначально при образовании новой религиозной структуры и должен был неизбежно обостриться. Наверное, если бы у власти остался Пётр Порошенко, то государство, продолжая свою антиконституционную политику по активному вмешательству в церковную сферу, могло бы этот конфликт сгладить. Сейчас конфликт обострился, и каких-либо способов его разрешения в ближайшее время не видно. Даже предложений таких не выдвигается. Скорее всего, мы увидим постепенное разжигание конфликта между новой церковной организацией и старыми церковными структурами», — заявил собеседник RT.

Архивное фото. Бывший президент Украины Пётр Порошенко на церемонии предоставления ПЦУ томоса об автокефалии

globallookpress.com

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В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш указал, что на Украине продолжается борьба религиозных структур.

«Конечно, идёт передел религиозного влияния. Понятно, что тот же митрополит Филарет, понимая, что его цинично кинули, а он в это не верил, поднял бунт. Здесь Варфоломей, конечно, вполне обоснованно говорит, что раскольники никогда легитимными не были, и пытается сделать точку отсечения: вот до этого было всё грязно, а сейчас стало чисто», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.