Антиохийский иерарх: созыв Всеправославного собора без Константинополя возможен

В Антиохийском патриархате не исключили возможности созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на викария патриарха Антиохии и всего Востока епископа Эрзурумского Кайса.

«Если все православные церкви соберут Собор без него (Варфоломея. — RT) и примут решение о низложении константинопольского предстоятеля, то это возможно», — пояснил он, комментируя вероятность созыва Всеправославного собора по украинскому вопросу.

При этом иерарх подчеркнул, что в Антиохийском патриархате выступают за мир во взаимоотношениях церквей, за возвращение украинских «раскольников в каноническую церковь».

Ранее экс-лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии, переданного Киеву в декабре 2018 года.

По его словам, если бы на Украине заранее знали содержание томоса, то не согласились бы на него, так как документ поставил новую ПЦУ в зависимое положение от Константинополя.

Подробнее о ситуации — в материале RT.