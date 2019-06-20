Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата

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Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата
  • Reuters

Отмечается, что мероприятие проходит в Свято-Владимирском патриаршем соборе украинской столицы. 

По словам Филарета, собор проводится «в сложное время».

«Мы собрались в сложное время, так как УПЦ сейчас не объединяется, а разделяется; против КП началась борьба, против своих же архиереев, своего духовенства и членов церкви», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Ранее замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины Евстратий Зоря прокомментировал анонсированный Филаретом поместный собор.

11 июня лидер УПЦ КП заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине.

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