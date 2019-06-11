Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины
- Reuters
«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали», — цитирует «Громадське» Филарета.
По его словам, если бы было известно «содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию».
«Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — подчеркнул он.
Ранее Филарет отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
В мае он уже заявлял, что если бы на Украине заранее знали содержание томоса, то не согласились бы на него.