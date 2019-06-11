Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины

Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали», — цитирует «Громадське» Филарета.

По его словам, если бы было известно «содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию».

«Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — подчеркнул он.

Ранее Филарет отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.

В мае он уже заявлял, что если бы на Украине заранее знали содержание томоса, то не согласились бы на него.