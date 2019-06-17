В ПЦУ оценили анонсированный Филаретом собор

Замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря прокомментировал анонсированный лидером неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом Денисенко поместный собор.

Как он заявил украинскому «5 каналу», данное мероприятие нельзя считать поместным собором.

«Священного синода Киевского патриархата нет... И поэтому то собрание, о котором мы слышим от почётного патриарха под именем поместного собора, на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом запрашиваемых лиц на нечто, что можно назвать чем угодно, но поместным собором Киевского патриархата это точно не будет», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Зоря отметил, что УПЦ КП как религиозное объединение прекратило свою деятельность 15 декабря 2018 года после присоединения к ПЦУ.

Ранее глава ПЦУ Епифаний Думенко назвал причину конфликта с Филаретом.

11 июня Филарет заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине.