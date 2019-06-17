В ПЦУ оценили анонсированный Филаретом собор
- РИА Новости
Как он заявил украинскому «5 каналу», данное мероприятие нельзя считать поместным собором.
«Священного синода Киевского патриархата нет... И поэтому то собрание, о котором мы слышим от почётного патриарха под именем поместного собора, на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом запрашиваемых лиц на нечто, что можно назвать чем угодно, но поместным собором Киевского патриархата это точно не будет», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Зоря отметил, что УПЦ КП как религиозное объединение прекратило свою деятельность 15 декабря 2018 года после присоединения к ПЦУ.
Ранее глава ПЦУ Епифаний Думенко назвал причину конфликта с Филаретом.
11 июня Филарет заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине.