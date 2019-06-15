Глава ПЦУ назвал причину конфликта с Филаретом

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Глава новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко заявил, что конфликт между ним и лидером неканонического Киевского патриархата Филаретом возник в связи с тем, что последний хочет быть «единственным бенефициаром украинской церкви».

Об этом он заявил в интервью «Радио НВ»

По его словам, после объединительного собора и получения Украиной томоса об автокефалии у него с Филаретом произошли разногласия относительно будущего видения церкви, модели управления церковной организацией. 

«Но сейчас мы видим, что одним-единственным бенефициаром хочет быть одна определённая фигура (Филарет. — RT), определённым одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично», — сказал Епифаний.

Ранее Филарет заявил о вмешательстве бывшего президента Украины Петра Порошенко в дела ПЦУ.

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