Глава ПЦУ назвал причину конфликта с Филаретом
Об этом он заявил в интервью «Радио НВ».
По его словам, после объединительного собора и получения Украиной томоса об автокефалии у него с Филаретом произошли разногласия относительно будущего видения церкви, модели управления церковной организацией.
«Но сейчас мы видим, что одним-единственным бенефициаром хочет быть одна определённая фигура (Филарет. — RT), определённым одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично», — сказал Епифаний.
Ранее Филарет заявил о вмешательстве бывшего президента Украины Петра Порошенко в дела ПЦУ.