Филарет рассказал о вмешательстве Порошенко в выборы главы ПЦУ

Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко вмешивался в процесс избрания главы неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом он рассказал в интервью изданию «Главком».

По его словам, Порошенко хотел, чтобы главой ПЦУ стал не Епифаний Думенко, а митрополит Винницкий Симеон.

«Обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона — 28. Так кто эти 28? Двое московских, 13 — с УАПЦ, а 13 архиереев — с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провёл работу», — цитирует его «112 Украина».

Филарет также подтвердил, что у него были договорённости с Епифанием, согласно которым он должен был заниматься внутренними делами, а Епифаний — представлять церковь в других странах.

«Дело в том, что об этом мы говорили с бывшим президентом в присутствии Епифания ещё перед собором. И президент мне сказал: «Вы будете управлять церковью, как и управляете, а Епифаний — представлять церковь извне», — добавил он.

Ранее Филарет заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал в беседе с RT позицию Филарета относительно томоса.