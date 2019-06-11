Эксперт прокомментировал отказ Филарета признать томос об автокефалии
- Reuters
«Не до конца даже понятно, что имеет в виду Филарет Денисенко: он же подписывал все документы, связанные с организацией, созданием новой поместной церкви Украины. Соответственно, он знал, что происходит. Непонятны его цели и задачи. В нынешней ситуации кажется, что он запутался в своих мыслях и в том, что он хочет», — считает Лункин.
По словам эксперта, в процессе становления новой церкви во главе с Епифанием оказалось, что молодое поколение не собирается слушать старое и будет развивать эту церковь так, как оно хочет, вместе с Константинопольским патриархатом.
«Как раз в мае был рукоположен ещё один епископ поместной церкви Украины — выходец из Константинопольского патриархата. Фактически он (Филарет.— RT) оказался загнанным в тупик. Я думаю, что в данном случае вокруг Филарета могут собраться в целом недовольные… и может возникнуть и какая-то новая юрисдикция», — добавил он.
Ранее Филарет заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.