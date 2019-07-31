Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.

В министерстве заявили, что Священный синод УПЦ как руководящий орган объединения в ходе заседания 27 июля принял такое решение.

Указывается, что об этом была сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

В свою очередь, предстоятель Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что руководство ПЦУ и созданная ликвидационная структура «не имеют к УПЦ КП никакого отношения».

«Просим Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП как юридического лица», — указано в письме Филарета к Минюсту, которое цитирует ТАСС.

Ранее Филарет проигнорировал заседание синода ПЦУ.