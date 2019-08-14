Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

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Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
  • Reuters

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на сообщение, опубликованное в парламентской газете «Голос Украины».

«29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении (существования. — RT) религиозной организации «Патриархия Украинской автокефальной православной церкви» путём реорганизации», — указывается в заявлении.

Уточняется, что УАПЦ присоединилась к неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на её имя до 29 июля, отозваны.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что ПЦУ является мертворождённой структурой. До этого он также утверждал, что ПЦУ никому не нужна.

В июле глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) выразил мнение, что у ПЦУ нет будущего.

В январе политический аналитик и публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.

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