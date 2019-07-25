Депутат Рады заявил о ненадобности ПЦУ

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что время показало, что неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) никому не нужна.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Томос и связанные с ним «исторические» метания полностью исчезли из обсуждения, об этом не говорит даже автор метаний, плохо выглядящий представитель абсолютного меньшинства избирателей. Таким образом, «своя церква» оказалась не нужна никому, включая тех, кто совсем недавно рвал за неё вышиванку на груди», — написал он.

Вместе с этим Мураев отметил, что за три с лишним месяца после выборов президента в ПЦУ не перешёл ни один храм Украинской православной церкви, в то время как каноническая церковь только укрепилась и подтвердила свой авторитет.

«Осталось только выяснить, сколько государственных денег было потрачено на эту и другие аферы», — заключил он.

Ранее глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) выразил мнение, что у ПЦУ нет будущего.

В январе политический аналитик и публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.