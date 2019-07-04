Филарет считает, что у ПЦУ нет будущего

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриарха (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) выразил мнение, что у новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ) — нет будущего.

«У нас был поместный собор УПЦ КП, который не признаёт решения собора 15 декабря о ликвидации Киевского патриархата... Считает меня митрополит Епифаний (глава ПЦУ. — RT) кем-то в своей церкви или не считает — для меня это не имеет значения», — цитирует его «Страна.ua».

При этом Филарет подчеркнул, что остаётся патриархом УПЦ КП, и заявил, что у ПЦУ «будущего нет».

Ранее он сообщил, что УПЦ КП создала синод, не относящийся к неканонической ПЦУ.

Кроме того, Филарет призвал главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова «исключить церковное рейдерство» со стороны ПЦУ.