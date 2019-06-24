Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией

Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.

Об этом сообщил РИА Новости архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

По решению Синода, Киевская епархия будет напрямую подчиняться главе ПЦУ Епифанию Думенко.

При этом патриарху Филарету разрешено остаться в составе епископата.

Он также может письменно обратиться к Епифанию по вопросу соборного рассмотрения своего будущего статуса.

Ранее Филарет призвал главу МВД Украины Арсена Авакова «исключить церковное рейдерство» со стороны ПЦУ.