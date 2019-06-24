Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией

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Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
  • Reuters

Об этом сообщил РИА Новости архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

По решению Синода, Киевская епархия будет напрямую подчиняться главе ПЦУ Епифанию Думенко.

При этом патриарху Филарету разрешено остаться в составе епископата.

Он также может письменно обратиться к Епифанию по вопросу соборного рассмотрения своего будущего статуса.

Ранее Филарет призвал главу МВД Украины Арсена Авакова «исключить церковное рейдерство» со стороны ПЦУ.

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