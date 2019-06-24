Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией
- Reuters
Об этом сообщил РИА Новости архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
По решению Синода, Киевская епархия будет напрямую подчиняться главе ПЦУ Епифанию Думенко.
При этом патриарху Филарету разрешено остаться в составе епископата.
Он также может письменно обратиться к Епифанию по вопросу соборного рассмотрения своего будущего статуса.
Ранее Филарет призвал главу МВД Украины Арсена Авакова «исключить церковное рейдерство» со стороны ПЦУ.