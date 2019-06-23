Филарет призвал Авакова защитить его структуру от новой церкви Украины
- Reuters
«Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата...», — указано в обращении Филарета, копию которого в Facebook опубликовал протоиерей Николай Лагодич.
Филарет попросил Авакова также «дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП и исключить церковное рейдерство».
Ранее Филарет заявил об отделении Киевского патриархата от новой церкви Украины.