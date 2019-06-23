Филарет призвал Авакова защитить его структуру от новой церкви Украины

Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал главу МВД страны Арсена Авакова «исключить церковное рейдерство» со стороны новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата...», — указано в обращении Филарета, копию которого в Facebook опубликовал протоиерей Николай Лагодич.

Филарет попросил Авакова также «дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП и исключить церковное рейдерство».

Ранее Филарет заявил об отделении Киевского патриархата от новой церкви Украины.