Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины
- РИА Новости
«Первое — отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, монастырями и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — приводит РИА Новости его слова.
Филарет отметил, что новый поместный собор «отменил решение так называемого поместного собора, который был 15 декабря 2018 года».
По его словам, в прошлом году был «не поместный собор, это было собрание подписей за ликвидацию Киевского патриархата».
Ранее сообщалось, что Филарет собрал собор для восстановления Киевского патриархата.