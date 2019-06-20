Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины

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Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что поместный собор отменил решение о ликвидации возглавляемой им церковной структуры и юридически утвердил её существование.
Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины
  • РИА Новости

«Первое — отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, монастырями и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — приводит РИА Новости его слова.

Филарет отметил, что новый поместный собор «отменил решение так называемого поместного собора, который был 15 декабря 2018 года».

По его словам, в прошлом году был «не поместный собор, это было собрание подписей за ликвидацию Киевского патриархата».

Ранее сообщалось, что Филарет собрал собор для восстановления Киевского патриархата.

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