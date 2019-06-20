В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора

В неканонической Православной церкви Украины заявили о непризнании собраний при участии лидера неканонической УПЦ КП Филарета (Денисенко).

«Такие собрания ни в коем случае не могут быть признаны поместным собором, а их решения — изначально никчёмные в юридическом и каноническом значении этого термина, они не порождают юридических последствий и не подлежат исполнению», — цитирует Интерфакс-Украина Киевскую митрополию Украинской православной церкви.

Там добавили, что подобные собрания могут быть созваны лишь вместе со Священным синодом УПЦ КП.

«Мы призываем почётного патриарха Филарета и лиц, которые участвовали в собрании, понять все пагубные последствия такого поступка и остановить подрыв единства церкви и единства украинского народа», — заявили там.

Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.