Филарет заявил о создании синода Киевского патриархата

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Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарет заявил, что УПЦ КП создала синод, не относящийся к неканонической Православной церкви Украины.
Филарет заявил о создании синода Киевского патриархата
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Филарет сделал в ходе брифинга.

По его словам, существование синода Киевского патриархата прописано в уставе церковной организации.

«Синод есть, в него входят все архиереи Киевского патриархата — пять. Будет и 12. Сейчас пять, а когда мы вырастем, будет не только 12, но и больше», — приводит его слова «Гордон».

Он также заявил, что УПЦ КП «является независимой» от ПЦУ.

Ранее синод ПЦУ лишил Филарета права управления Киевской епархией.

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