Филарет заявил о создании синода Киевского патриархата
- РИА Новости
Соответствующее заявление Филарет сделал в ходе брифинга.
По его словам, существование синода Киевского патриархата прописано в уставе церковной организации.
«Синод есть, в него входят все архиереи Киевского патриархата — пять. Будет и 12. Сейчас пять, а когда мы вырастем, будет не только 12, но и больше», — приводит его слова «Гордон».
Он также заявил, что УПЦ КП «является независимой» от ПЦУ.
Ранее синод ПЦУ лишил Филарета права управления Киевской епархией.