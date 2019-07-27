Депутат Рады назвал ПЦУ мертворождённой

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) является мертворождённой структурой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В воскресенье (28 июля. — RT) нам явит себя мертворождённая ПЦУ, оставшаяся без админресурса. Кто теперь будет везти бюджетников на автобусах — большой вопрос. Наверное, поэтому Епифаний в анонсе своего мероприятия заманивает святынями, привезёнными из Константинополя, в духе радиорекламы», — написал он.

Ранее Мураев заявил, что, как показало время, ПЦУ никому не нужна.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Мураева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить