Депутат Рады назвал ПЦУ мертворождённой

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) является мертворождённой структурой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В воскресенье (28 июля. — RT) нам явит себя мертворождённая ПЦУ, оставшаяся без админресурса. Кто теперь будет везти бюджетников на автобусах — большой вопрос. Наверное, поэтому Епифаний в анонсе своего мероприятия заманивает святынями, привезёнными из Константинополя, в духе радиорекламы», — написал он.

Ранее Мураев заявил, что, как показало время, ПЦУ никому не нужна.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Мураева.