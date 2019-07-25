В Госдуме оценили слова депутата Рады о ненадобности ПЦУ

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) никому не нужна.

«Абсолютно правильное заявление. На сегодняшний день ПЦУ никому не нужна, кроме Порошенко. Да и он от неё уже отказался. Всё это оказалось мыльным пузырём, не имеющим под собой основы, как и все последние провокации», — сказал депутат.

По его словам, из затеи с ПЦУ ничего не получилось, а владыка Онуфрий в итоге набрал ещё больший репутационный вес и доказал, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) имеет многовековую историю и поддерживается большинством жителей Украины.

Водолацкий также отметил, что вся ситуация с томосом стала для экс-президента Украины Петра Порошенко «гирей, которая утянула его на дно политического общества».

«На сегодняшний день Владимиру Зеленскому и владыке Онуфрию необходимо провести работу по ликвидации ПЦУ для того, чтобы вернуть захваченные и разрушенные храмы, особенно на западе страны», — заключил он.

Ранее Мураев заявил, что время показало, что неканоническая Православная церковь Украины никому не нужна.

Он также отметил, что за три с лишним месяца после выборов президента в ПЦУ не перешёл ни один храм Украинской православной церкви, в то время как каноническая церковь только укрепилась и подтвердила свой авторитет.