Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

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Элладская церковь признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
  • Reuters

Об этом сообщил митрополит Яннинский Максим по окончании архиерейского собора.

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.

Отмечается, что официального заявления по итогам архиерейского собора пока не было.

Ранее замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря заявил, что лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) подал на него в суд.

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