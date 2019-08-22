Глава УПЦ КП подал в суд на представителя ПЦУ

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Замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря заявил, что лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) подал на него в суд.
Глава УПЦ КП подал в суд на представителя ПЦУ
  • © РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет судится с архиепископом Евстратием о защите чести и достоинства», — написал Зоря.

По его словам, ранее аналогичные иски к нему уже подавали мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов, но истцы якобы суд проиграли.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал ПЦУ мертворождённой структурой.

В июле глава УПЦ КП Филарет выразил мнение, что у ПЦУ нет будущего.

Политический аналитик и публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.

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