Глава УПЦ КП подал в суд на представителя ПЦУ
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет судится с архиепископом Евстратием о защите чести и достоинства», — написал Зоря.
По его словам, ранее аналогичные иски к нему уже подавали мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов, но истцы якобы суд проиграли.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал ПЦУ мертворождённой структурой.
В июле глава УПЦ КП Филарет выразил мнение, что у ПЦУ нет будущего.
Политический аналитик и публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.