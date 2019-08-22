Глава УПЦ КП подал в суд на представителя ПЦУ

Замглавы управления внешних церковных связей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря заявил, что лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) подал на него в суд.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет судится с архиепископом Евстратием о защите чести и достоинства», — написал Зоря.

По его словам, ранее аналогичные иски к нему уже подавали мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов, но истцы якобы суд проиграли.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал ПЦУ мертворождённой структурой.

В июле глава УПЦ КП Филарет выразил мнение, что у ПЦУ нет будущего.

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