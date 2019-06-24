«Борьба за сферы влияния»: новая церковь Украины лишила Филарета права управления епархией

Руководство новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишило Филарета, патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), права управлять Киевской епархией. Согласно решению Синода ПЦУ, она переходит в подчинение главе так называемой новой церкви митрополиту Епифанию. Накануне Филарет обратился в МВД Украины с просьбой защитить его самого и имущество УПЦ КП от действий ПЦУ. Эксперты считают, что у Епифания больше шансов выйти победителем в противостоянии с Филаретом. Главной интригой, как отмечают аналитики, остаётся то, какой из сторон достанется поддержка президента Владимира Зеленского.

Синод новой Православной церкви Украины лишил главу неканонической УПЦ КП патриарха Филарета права управлять Киевской епархией.

Согласно решению Синода, Киевская епархия переходит в подчинение главе ПЦУ Епифанию. Перед этим Филарет заявил об отделении возглавляемой им структуры от новой Православной церкви Украины.

В перспективе Филарет сможет письменно обратиться к Епифанию по вопросу о соборном рассмотрении своего будущего статуса.

Ещё одним решением Синод исключил из состава епископата новой церкви Иоасафа Шибаева и митрополита Белгородского и Обоянского Петра Москалёва. Причиной названо «активное участие в действиях, направленных на возмущение противостояния в церковной среде». Вместе с тем патриарху Филарету разрешено остаться в составе епископата.

Ранее, 23 июня, Филарет обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой защитить его и имущество раскольнической УПЦ КП от действий ПЦУ.

«Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство», — приводится текст сообщения на странице протоиерея Николая Лагодича в Facebook.

При этом существование УПЦ КП не признаётся не только Русской православной церковью и канонической Украинской православной церковью Московского патриархата, но и новообразованной раскольнической ПЦУ и Константинопольским патриархатом. Вселенский патриарх Варфоломей заявил в начале июня, что так называемого Киевского патриархата не существует.

«Так называемый патриархат Киевский не существует и никогда не существовал», — приводит его слова глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Конфликт между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием начался весной после предоставления Константинополем томоса об автокефалии. С точки зрения новой церкви, УПЦ КП перестала существовать после так называемого объединительного собора 15 декабря 2018 года. Однако Филарет отрицает это утверждение.

«Все заявления чиновников Министерства культуры Украины и различные публикации и комментарии в СМИ или социальных сетях о Киевской патриархии и УПЦ КП, которые якобы «ликвидированы» или прекратили свою деятельность, со ссылкой на решение «поместного собора», которого не было, являются не только проявлением некомпетентности, но и незаконными действиями, которые подрывают устои действующей церкви», — говорится в сообщении пресс-службы УПЦ КП.

Филарет также выступал с осуждением предоставленного Константинополем томоса. В мае глава раскольнической церкви заявил, что если бы знал о содержании этого документа, то не согласился бы на него.

Так, Филарет пояснил, что томос лишил ПЦУ трёх основных полномочий, которые должны были гарантировать статус автокефалии: последователи ПЦУ вне Украины относятся к пастве Константинополя, церковная организация не может самостоятельно варить миро (специально приготовленное освящённое масло, необходимое для совершения таинства миропомазания, а также при освящении храма), а все конфликты решаются на уровне Вселенского патриархата.

«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь», — констатировал Филарет.

Стоит напомнить, что и РПЦ, и каноническая УПЦ МП неоднократно предупреждали, что предоставляемый Константинополем документ не даст новому образованию независимость, а лишь подчинит Вселенскому патриархату украинские приходы.

Отношение президента

На территории Украины создано уже больше юрисдикций, чем было даже при появлении поместной церкви Украины, отметил в беседе с RT руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Раньше были Киевский патриархат, Украинская автокефальная церковь, Украинская православная церковь Московского патриархата. Теперь мы видим, что есть ещё поместная церковь Украины и вновь возродившийся из пепла Киевский патриархат во главе с патриархом Филаретом», — рассказал эксперт.

По словам Лункина, возродившийся Киевский патриархат вобрал в себя всех недовольных поместной церковью Украины. Эксперт считает, что недавние события являются следствием продолжающегося укрепления новой церкви Украины, её крена в сторону Константинопольского патриархата и развода со старым руководством Киевского патриархата в лице патриарха Филарета.

«Патриарх Филарет надеялся быть не только серым кардиналом, а даже фактическим руководителем церкви, но оказалось, что Епифаний его в этом переиграл», — выразил свою точку зрения эксперт.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, сейчас происходит конфликт между Епифанием и Филаретом за «церковную кассу», за сферы влияния на Украине. По его мнению, шансов выйти победителем больше у Епифания.

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«Всё-таки часть раскольнических православных структур утвердились в понимании того, что их предстоятелем является Епифаний, а не Филарет», — отметил эксперт в беседе с RT.

Мезюхо высказал предположение, что Филарет добровольно ограничил собственное влияние на новую церковную неканоническую организацию.

«Он просчитался. Это осознание подвигло его к тому, чтобы отказаться от томоса и заявить об открытом противостоянии с Епифанием», — считает политолог.

По его мнению, единственным интересным вопросом в сложившейся ситуации станет выбор церковной структуры, которую новые киевские власти будут поддерживать.

«Будет ли Зеленский сотрудничать с Епифанием или выберет в качестве партнёра господина Филарета — это, наверное, единственная интрига в этой ситуации», — заключил эксперт.