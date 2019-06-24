«Борьба за сферы влияния»: новая церковь Украины лишила Филарета права управления епархией
- Патриарх Филарет
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Синод новой Православной церкви Украины лишил главу неканонической УПЦ КП патриарха Филарета права управлять Киевской епархией.
Согласно решению Синода, Киевская епархия переходит в подчинение главе ПЦУ Епифанию. Перед этим Филарет заявил об отделении возглавляемой им структуры от новой Православной церкви Украины.
В перспективе Филарет сможет письменно обратиться к Епифанию по вопросу о соборном рассмотрении своего будущего статуса.
Ещё одним решением Синод исключил из состава епископата новой церкви Иоасафа Шибаева и митрополита Белгородского и Обоянского Петра Москалёва. Причиной названо «активное участие в действиях, направленных на возмущение противостояния в церковной среде». Вместе с тем патриарху Филарету разрешено остаться в составе епископата.
Ранее, 23 июня, Филарет обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой защитить его и имущество раскольнической УПЦ КП от действий ПЦУ.
«Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство», — приводится текст сообщения на странице протоиерея Николая Лагодича в Facebook.
При этом существование УПЦ КП не признаётся не только Русской православной церковью и канонической Украинской православной церковью Московского патриархата, но и новообразованной раскольнической ПЦУ и Константинопольским патриархатом. Вселенский патриарх Варфоломей заявил в начале июня, что так называемого Киевского патриархата не существует.
«Так называемый патриархат Киевский не существует и никогда не существовал», — приводит его слова глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.
Конфликт между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием начался весной после предоставления Константинополем томоса об автокефалии. С точки зрения новой церкви, УПЦ КП перестала существовать после так называемого объединительного собора 15 декабря 2018 года. Однако Филарет отрицает это утверждение.
«Все заявления чиновников Министерства культуры Украины и различные публикации и комментарии в СМИ или социальных сетях о Киевской патриархии и УПЦ КП, которые якобы «ликвидированы» или прекратили свою деятельность, со ссылкой на решение «поместного собора», которого не было, являются не только проявлением некомпетентности, но и незаконными действиями, которые подрывают устои действующей церкви», — говорится в сообщении пресс-службы УПЦ КП.
Филарет также выступал с осуждением предоставленного Константинополем томоса. В мае глава раскольнической церкви заявил, что если бы знал о содержании этого документа, то не согласился бы на него.
Так, Филарет пояснил, что томос лишил ПЦУ трёх основных полномочий, которые должны были гарантировать статус автокефалии: последователи ПЦУ вне Украины относятся к пастве Константинополя, церковная организация не может самостоятельно варить миро (специально приготовленное освящённое масло, необходимое для совершения таинства миропомазания, а также при освящении храма), а все конфликты решаются на уровне Вселенского патриархата.
«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь», — констатировал Филарет.
Стоит напомнить, что и РПЦ, и каноническая УПЦ МП неоднократно предупреждали, что предоставляемый Константинополем документ не даст новому образованию независимость, а лишь подчинит Вселенскому патриархату украинские приходы.
Отношение президента
На территории Украины создано уже больше юрисдикций, чем было даже при появлении поместной церкви Украины, отметил в беседе с RT руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Раньше были Киевский патриархат, Украинская автокефальная церковь, Украинская православная церковь Московского патриархата. Теперь мы видим, что есть ещё поместная церковь Украины и вновь возродившийся из пепла Киевский патриархат во главе с патриархом Филаретом», — рассказал эксперт.
По словам Лункина, возродившийся Киевский патриархат вобрал в себя всех недовольных поместной церковью Украины. Эксперт считает, что недавние события являются следствием продолжающегося укрепления новой церкви Украины, её крена в сторону Константинопольского патриархата и развода со старым руководством Киевского патриархата в лице патриарха Филарета.
«Патриарх Филарет надеялся быть не только серым кардиналом, а даже фактическим руководителем церкви, но оказалось, что Епифаний его в этом переиграл», — выразил свою точку зрения эксперт.
По мнению политолога Ивана Мезюхо, сейчас происходит конфликт между Епифанием и Филаретом за «церковную кассу», за сферы влияния на Украине. По его мнению, шансов выйти победителем больше у Епифания.
«Всё-таки часть раскольнических православных структур утвердились в понимании того, что их предстоятелем является Епифаний, а не Филарет», — отметил эксперт в беседе с RT.
Мезюхо высказал предположение, что Филарет добровольно ограничил собственное влияние на новую церковную неканоническую организацию.
«Он просчитался. Это осознание подвигло его к тому, чтобы отказаться от томоса и заявить об открытом противостоянии с Епифанием», — считает политолог.
По его мнению, единственным интересным вопросом в сложившейся ситуации станет выбор церковной структуры, которую новые киевские власти будут поддерживать.
«Будет ли Зеленский сотрудничать с Епифанием или выберет в качестве партнёра господина Филарета — это, наверное, единственная интрига в этой ситуации», — заключил эксперт.