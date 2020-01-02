Политолог оценил слова украинского политика о поставках газа из России
- РИА Новости
«Ради чего отказываться от прямых поставок (газа из России. — RT), объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета нет», — пояснил эксперт.
Дудчак подчеркнул, что все надеялись на то, что прямые поставки российского газа на Украину будут, а также что они смогут снизить цену для конечного потребителя.
По его мнению, такое заявление Кулебы можно назвать отговорками и попыткой «пустить пыль в глаза».
Ранее Кулеба заявил о неготовности Украины к прямым поставкам газа из России.
По его словам, его цель на должности вице-премьер-министра заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета.
Как отметил Кулеба, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа.
31 декабря Москва и Киев подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину после 1 января 2020 года.