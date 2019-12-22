Партия Порошенко потребует санкций против прямых поставок газа из России

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Лидер партии «Европейская солидарность», бывший украинский президент Пётр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

«Европейская солидарность» потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Он также заявил, что «уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с «Газпромом», и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения».

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.

В свою очередь, российский вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что Москва и Киев в связи с продолжением транзита газа открыли «форточку возможностей» для достижения других договорённостей.

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