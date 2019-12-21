Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины
- РИА Новости
«Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам», — сказал он журналистам.
Козак призвал «сделать всё возможное», чтобы эта «форточка стала дверью» и стороны могли действовать прагматично и конструктивно.
Он отметил конструктивную роль Украины в достижении догворённостей.
«Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорённости бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Андрей Ермак. — RT)». У нас с ним давний опыт взаимодействия», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская и украинская стороны ведут в Вене работу по подготовке межоператорского соглашения.