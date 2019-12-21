Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины

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Россия и Украина в связи продолжением транзита газа открыли «форточку возможностей» для достижения других договорённостей, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак.
Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины
  • РИА Новости

«Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам», — сказал он журналистам.

Козак призвал «сделать всё возможное», чтобы эта «форточка стала дверью» и стороны могли действовать прагматично и конструктивно.

Он отметил конструктивную роль Украины в достижении догворённостей.

«Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договорённости бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помощник президента Украины Андрей Ермак. — RT)». У нас с ним давний опыт взаимодействия», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская и украинская стороны ведут в Вене работу по подготовке межоператорского соглашения.

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