В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
- РИА Новости
«Я считаю, что мы ещё не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По словам Кулебы, его цель на должности вице-премьер-министра заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета.
«И чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определённой страны», — указал он.
Как отметил Кулеба, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа.
31 декабря Москва и Киев подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину после 1 января 2020 года.
Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Пётр Порошенко призывал к введению санкций против прямых поставок газа из России.
В середине декабря украинский депутат Андрей Деркач заявил, что Украина за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.