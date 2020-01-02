В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Я считаю, что мы ещё не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам Кулебы, его цель на должности вице-премьер-министра заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета.

«И чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определённой страны», — указал он.

Как отметил Кулеба, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа.

31 декабря Москва и Киев подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину после 1 января 2020 года.

Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Пётр Порошенко призывал к введению санкций против прямых поставок газа из России.

В середине декабря украинский депутат Андрей Деркач заявил, что Украина за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.