В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

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Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе пресс-конференции.

«Украина за пять лет, по самым скромным подсчётам экспертов, переплатила почти $1,5 млрд за так называемый европейский газ», — сказал он.

По его словам, в «Нафтогазе» заявляют о приобретении «европейского газа», но на самом деле это российский газ, который возвращается на Украину после пересечения западной госграницы страны.

В ноябре министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва и Киев обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год.

В апреле российский президент Владимир Путин отмечал, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.

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