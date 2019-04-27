Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине
- РИА Новости
«Секрета никакого нет, ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
По его словам, если не будет транзита российского газа на Украину, то и реверса газа из Европы не будет.
«Это чушь, это бред, это обман, никакого реверса реального нет», — сказал Путин.
Он объяснил, что Украина забирает газ по трубам в обычном режиме, а по бумагам пишет, что это реверс.
Также Путин не исключил возможности переговоров с избранным главой Украины Владимиром Зеленским.
В феврале украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев последние пять лет не прекращал закупать российский газ.