Москва обсуждала с Киевом прямую закупку 15 млрд кубометров газа в год

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Это те объёмы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трёхсторонних консультаций. Мы предлагали (и не в первый раз)», — цитирует ТАСС Новака.

Как отметил глава Минэнерго, российская сторона рассматривает вопрос транзита в том числе и «с учётом прямых поставок на внутренний рынок, а не через реверс».

Он отказался от оценки перспектив газовых консультаций ввиду необходимости «дождаться официального ответа от украинской стороны на предложение «Газпрома».

«Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать», — подчеркнул министр.

Ранее в Германии призвали сохранить транзит российского газа через территорию Украины.

На консультациях на уровне экспертов ЕС, России и Украины, которые пройдут 20 ноября, ЕК намерена поддержать долгосрочное решение по транзиту газа.

19 ноября в Государственной думе рассказали RT возможных последствиях отказа Киева от поставок газа.