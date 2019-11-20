Москва обсуждала с Киевом прямую закупку 15 млрд кубометров газа в год
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- РИА Новости
«Это те объёмы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трёхсторонних консультаций. Мы предлагали (и не в первый раз)», — цитирует ТАСС Новака.
Как отметил глава Минэнерго, российская сторона рассматривает вопрос транзита в том числе и «с учётом прямых поставок на внутренний рынок, а не через реверс».
Он отказался от оценки перспектив газовых консультаций ввиду необходимости «дождаться официального ответа от украинской стороны на предложение «Газпрома».
«Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать», — подчеркнул министр.
Ранее в Германии призвали сохранить транзит российского газа через территорию Украины.
На консультациях на уровне экспертов ЕС, России и Украины, которые пройдут 20 ноября, ЕК намерена поддержать долгосрочное решение по транзиту газа.
19 ноября в Государственной думе рассказали RT возможных последствиях отказа Киева от поставок газа.