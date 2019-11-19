«Нафтогаз»: российская скидка на газ окупится через 28 лет

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предложенная Россией скидка на поставку газа на Украину без посредников в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится через 28 лет.

«Если посчитать, то эта «скидка», о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с (отказом от. — RT) $3 млрд, которые «Газпром» нам уже должен. Не говоря уже о новых исках», — цитирует «Громадське» Витренко.

Он отметил, что украинской стороне нет смысла столько лет ждать того, что она может получить в настоящее время путём взыскания долгов с «Газпрома».

15 ноября российский лидер Владимир Путин заявил о готовности снизить Украине цену на газ на 20—25%.

Позднее Витренко заявил, что не рассматривает данное предложение в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

В «Нафтогазе» отмечали, что планируют взыскать $3 млрд с «Газпрома» до конца 2020 года.