В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от поставок газа

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя в беседе с RT ситуацию с прямой закупкой российского газа Украиной, рассказал о возможных последствиях отказа от таких поставок.
В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от поставок газа
  • РИА Новости

«Если ГТС Украины не будет загружена российским газом, через пару месяцев её можно будет разбирать на металлолом. Люди, которые обслуживают газотранспортную систему, окажутся на улице, потеряют работу. Киеву нужно посчитать все прямые и косвенные убытки и понять, что для них важнее: синица в руках или журавль в небе», — сказал депутат.

По словам Ананских, украинским руководителям надо «спросить у своих граждан, что для них будет выгоднее: покупать дешёвый газ напрямую из России или дорогой через нескольких посредников».

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия советует Киеву вернуться к прямым закупкам российского газа в объёме 15 млрд кубометров в год.

В «Нафтогазе» эту информацию опровергли, уточнив, что ЕК дала рекомендации заключить долгосрочный контракт со значительным объёмом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС.

В Киеве заявляли, что готовы рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок газа на выгодных для обеих стран условиях.

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