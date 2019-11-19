«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

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«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
  • РИА Новости

По версии «Нафтогаза», ЕК дала рекомендации заключить долгосрочный контракт со значительным объёмом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС.

Как отметили в пресс-службе, это «соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник передавал, что Еврокомиссия якобы советует Киеву вернуться к прямым закупкам российского газа в объёме 15 млрд кубометров в год.

Накануне «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего контракта или заключении нового договора о транзите.

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