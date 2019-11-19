Германия призвала сохранить транзит газа через Украину
- Reuters
«Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», — сказал он.
18 ноября в «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении или заключении нового контракта по транзиту газа. Обязательным условием назывался взаимный отказ от претензий сторон в судах.
В украинской компании подтвердили получение предложения и пообещали, что в ближайшее время будет представлен конструктивный ответ.
Позднее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» неприемлемо.
Подробнее — в материале RT.