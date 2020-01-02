В Госдуме оценили заявление украинского политика о газе из России
- РИА Новости
«Безусловно, просто странно слышать заявление государственного чиновника высокого ранга, который говорит: давайте будем покупать газ дороже, чтобы это было дороже для наших жителей, чем покупать дешевле. По большому счёту, заявление звучит именно так», — сказал Ананских.
Депутат отметил, что прямые поставки газа из России на Украину дешевле, а также напомнил о возможности скидки для украинских поставщиков.
«Выгоднее уже некуда. Поэтому любое заявление — это просто обман населения и работа на то, чтобы жизнь простых граждан Украины была дороже», — заключил парламентарий.
Ранее Кулеба заявил о неготовности Украины к прямым поставкам газа из России.
По его словам, его цель на должности вице-премьер-министра заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета.
Как отметил Кулеба, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа.