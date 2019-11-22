«Просто пиар-акция»: сможет ли Польша обеспечить Украину американским газом

США сделали «ещё один шаг» в вопросе оказания помощи Украине для того, чтобы она «достигла энергетической независимости». Об этом сообщило посольство Соединённых Штатов в Киеве, комментируя прибытие танкера с американским сжиженным газом в польский терминал. Впрочем, эксперты отмечают, что удовлетворить потребности украинской стороны в топливе Вашингтону не удастся. Газотранспортная система Польши пока не готова перекачивать на Украину необходимые объёмы. К тому же газ из США будет куда дороже даже реверсных поставок из Европы, не говоря уж о прямых закупках топлива у России.

Танкер с американским сжиженным природным газом для Украины прибыл в польский терминал СПГ в Свиноуйсьце. Об этом сообщило посольство США в Киеве.

«Это ещё один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», — говорится в заявлении американского дипломатического представительства.

После распада СССР основным поставщиком природного газа для Украины оставалась Россия, которая предоставляла бывшей советской республике значительные скидки.

В конце 2013 года Москва в очередной раз согласилась сделать Киеву скидку на газ. При этом стороны договорились определять её размер на первое число первого месяца квартала, подписывая дополнительное соглашение. Однако НАК «Нафтогаз» в 2014 году нарушил требования сделки, просрочив погашение задолженности за поставки. Москва, в свою очередь, отменила скидку.

При этом антироссийские настроения новых украинских властей не помешали им требовать от России сохранения льготных расценок на топливо — Киев начал оспаривать отмену скидок. Россия в результате была вынуждена перевести украинских партнёров на предоплатную схему поставок.

В 2015 году Украина прекратила прямые закупки природного газа у России, перейдя на реверсные поставки из европейских стран. В рамках этой схемы голубое топливо сначала поставляется через украинскую территорию в Европу, а затем часть из транспортированного объёма продаётся европейскими компаниями украинским потребителям.

Из-за появления дополнительных посредников в цепочке поставок выросла и конечная цена. После отказа от прямого импорта российского газа началось снижение потребления топлива на Украине. В 2017 году оно уменьшилось (без учёта производственно-технологических расходов «Укртрансгаза», облгазов и добывающих компаний) на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 28,4 млрд куб. м. Для сравнения: в 2016 году потребление без ПТР составило 30,3 млрд куб. м, а в 2014-м — 39,7 млрд куб. м.

Часть из этих объёмов газа добывается на Украине — так, в период с января по август текущего года в стране было добыто 13,9 млрд кубометров газа.

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Польская поддержка

Наладить экспорт Украине намерена Польша. Варшава пытается стать крупным газовым хабом в Европе, и поставки топлива Украине укладываются в рамки этой стратегии, считают эксперты.

Зарабатывать польская сторона рассчитывает на регазификации и перепродаже американского газа — для этого в 2015 году в польском Свиноуйсьце был открыт СПГ-терминал. В августе 2019 года Польша и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

Стороны договорились сотрудничать «в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе».

Польская энергетическая компания PGNiG ранее подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в 2019—2022 годах ежегодно около 0,7 млрд кубометров газа после регазификации, а с 2023-го по 2042 год — в среднем по 1,95 млрд кубометров в год после регазификации.

Договор с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 млн т сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует примерно 2,7 млрд кубометров газа после регазификации. Суммарно к 2022 году поставки американского СПГ в Польшу должны достичь 6,95 млн т в год (или 9,38 млрд кубометров); кроме того, порядка 4 млрд кубометров газа Польша будет добывать самостоятельно, ещё порядка 2,7 млрд кубометров в год будет поставляться из Катара.

Reuters

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После регазификации в Свиноуйсьце топливо может быть доставлено по газотранспортной системе на Украину. В октябре 2019-го компания «Укртрансгаз» (дочернее предприятие «Нафтогаза») сообщила СМИ о завершении монтажных работ по подключению нового газопровода в Львовской области к компрессорной станции «Комарно» для поставок топлива с польской территории.

Комментируя эту новость, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что в годовом измерении пропускная способность трубопровода может составить уже 6,6 млрд кубометров — это почти половина текущих потребностей Украины в импорте газа.

Впрочем, польская сторона пока не готова поставлять Украине такое количество голубого топлива. Как указал в своём заявлении польский газовый оператор Gaz-Sistem, транспортная инфраструктура на польско-украинской границе «не позволяет передачу газа из Польши на Украину в таком объёме».

На сегодняшний день Польша может поставлять Украине порядка 2 млрд кубометров газа в год, а для расширения пропускных способностей газопровода необходимы «дополнительные инвестиции».

«Политическое давление»

Впрочем, даже в том случае, если Польша получит техническую возможность существенно нарастить объёмы экспорта регазифицированного американского СПГ на украинский рынок, Киев вряд ли будет способен расплатиться за такие поставки, считают эксперты.

Хотя стоимость текущего контракта не раскрывается, по оценкам экспертов Vygon Consulting, которые приводит издание «Ведомости», цена тысячи кубометров американского газа с учётом транспортировки для Киева может составлять $250.

Таким образом, поставки топлива из США могут обойти по дороговизне даже реверс российского газа из стран Восточной Европы, который сейчас обходится Украине в среднем в $196 за тысячу кубометров.

Схожие оценки в беседе с RT представил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его мнению, вероятная стоимость американского СПГ может составить для Украины порядка $250—300 за тыс. кубометров.

«Безусловно, это дороже даже реверсных поставок из Европы. В прошлом месяце реверсный газ обходился Киеву в $199,5 за тысячу кубометров. Даже если пропускная способность польско-украинского газопровода и регазификационных мощностей Польши будет увеличена, Киеву будет очень трудно находить средства на покупку СПГ из США. А ведь это может стать реальностью, если Украина перекроет транзит российского газа в Европу. В этом случае остановится и реверс», — пояснил эксперт.

Следует отметить, что возможность прямых поставок из России для Киева не закрыта. Как заявил накануне министр энергетики России Александр Новак, Москва предлагала украинской стороне закупать по 15 млрд кубометров газа в год во время недавних трёхсторонних консультаций с участием Еврокомиссии.

А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в октябре заявил, что стоимость газа для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже, чем при реверсе из Европы.

РИА Новости

Юшков подчёркивает, что именно российские прямые поставки могли бы спасти украинских потребителей от роста тарифов на газ.

«Москва предлагает газ примерно по $180 за тысячу кубометров», — пояснил он.

Причины, по которым Киев вряд ли откажется от невыгодных с финансовой точки зрения поставок американского СПГ и реверса газа из Европы, лежат в политической плоскости, считают эксперты.

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Как отметил Юшков, Украина знает примеры, когда против политиков возбуждали уголовные дела за газовые контракты с Россией. От этого, к примеру, пострадала в своё время Юлия Тимошенко. Также не стоит забывать о той роли, которую сегодня на Украине играют националисты.

«Если Киев заключит договор с Россией, радикалы могут устроить новый «майдан». Сейчас на Украине очень трудно преодолеть политическое давление со стороны радикальных националистов», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Как пояснил эксперт в беседе с RT, при существующих расценках выгоду от поставок американского топлива на Украину может получить Польша, но точно не Украина.

«Скорее всего, нынешнее заявление американского посольства является просто пиар-акцией, направленной на то, чтобы показать участие Штатов в обеспечении «энергетической безопасности» Украины», — подытожил эксперт.