Энергетическое прикрытие: в конгрессе США призвали помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от России

В конгрессе США предложили поддержать «Инициативу трёх морей» — объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы. По словам автора соответствующей резолюции Марси Каптур, участникам «Триморья» следует оказать помощь, поскольку они «чересчур зависят» от российского топлива, а Москва якобы «использует это «для подрыва демократии» в Европе. В документе, с которым ознакомился RT, также содержится призыв осудить РФ за попытки «использовать энергоресурсы в качестве оружия». По мнению экспертов, эта резолюция — одна из составляющих попыток Вашингтона вытеснить Россию с европейского энергорынка, чтобы заполнить его более дорогим американским сжиженным природным газом.

Член палаты представителей США, демократ Марси Каптур внесла на рассмотрение конгресса резолюцию о поддержке «Инициативы трёх морей». Каптур объяснила необходимость оказать помощь объединению среди прочего тем, что Россия якобы пытается «подорвать демократические институты» Европы, используя энергетические инструменты.

В документе говорится, что поддержку «Инициативе трёх морей» следует оказывать в энергетическом секторе. В частности, речь идёт о работе «по расширению энергетической независимости и инфраструктурной взаимосвязанности, способствующей укреплению национальной безопасности США и Европы».

Между тем в тексте резолюции Каптур отмечает, что из-за отсутствия инфраструктуры страны, входящие в объединение, «чересчур зависимы» от российских энергоресурсов, в то время как Россия якобы пытается подорвать свободу и демократию в Европе, в том числе при помощи «гибридных методов, включая использование энергоресурсов как средства принуждения».

В качестве примера член конгресса приводит проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые, по её словам, являются «политическими» и направлены на «подрыв энергетической безопасности Европы».

Саммит «Инициативы трёх морей»

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Стоит отметить, что в России неоднократно отрицали использование энергоресурсов как политического инструмента, а также подчёркивали, что газопроводы — исключительно коммерческие проекты.

«Вновь подчеркну: эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Здесь нет никакой политической подоплёки», — отмечал президент России Владимир Путин в начале октября.

В свою очередь, российский МИД призывал США прекратить политизацию «Северного потока — 2». В ведомстве подчеркнули, что запуск газопровода будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.

«Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнёрами «Северного потока — 2» — диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и тем самым укрепление энергетической безопасности Европы», — ответил МИД России на публикацию в Twitter Госдепа США, в которой утверждалось, что цель «Северного потока — 2» — «вбить кол в сердце безопасности и стабильности Европы».

Недобросовестная борьба за рынок

Напомним, «Инициатива трёх морей», которую также называют «Триморьем», нацелена на развитие инфраструктуры, в том числе энергетической, стран — участниц объединения. Оно включает в себя 12 государств — Австрию, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию и Эстонию. Эти страны имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Первая встреча на высшем уровне представителей этих государств состоялась в 2016 году.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT заявил, что в основе идеологии «Триморья» лежит антироссийская риторика.

«В идеологии этой структуры усматривается создание коалиции, которая в Европе уравновешивала бы Россию, хотя изначально структура создавалась с целью бизнес-партнёрства. Ежегодно участники утверждают различные аспекты сотрудничества. Безусловно, российский аспект также активно затрагивается, поскольку часть членов являются лоялистами США, исповедующими антироссийскую риторику», — объяснил эксперт.

В резолюции Каптур призывает страны «Инициативы трёх морей» начать финансирование методов диверсификации источников энергоресурсов, а также указывает, что США могут предоставлять финансирование проектам объединения, если это отвечает интересам Вашингтона.

«(Палата представителей США. — RT) подтверждает полномочия, которыми наделён президент в соответствии с законом «О лучшем использовании инвестиций, ведущих к развитию» (раздел F публичного закона 115-254), позволяющие ему направлять государственные средства на финансирование «Инициативы трёх морей» и её проектов, когда это отвечает экономическим и внешнеполитическим интересам США», — говорится в резолюции.

Кроме того, Каптур считает, что конгресс должен осудить попытки России «использовать энергоресурсы в качестве оружия» для «подрыва демократии в Европе».

Как пояснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Вашингтон проявляет интерес к развитию «Инициативы трёх морей», поскольку видит возможности с её помощью продвигать свой сжиженный природный газ (СПГ).

«Американский интерес понятен: вы обвиняете Россию в использовании энергетического оружия, говорите, что нужно отказаться от российского газа. А когда европейцы задают вопрос, кто тогда будет поставлять газ — потому что Россия — крупнейший поставщик газа на европейский рынок, — американцы говорят о том, что они пришлют свой СПГ. Да, он будет дороже, но, как недавно заявил министр энергетики США, американский газ дороже потому, что в нём есть «молекулы свободы», — сказал Юшков.

В США уже неоднократно выступали против поставок российского газа в Европу. Так, в начале октября министр энергетики США Рик Перри назвал запуск газопровода «Северный поток — 2» «сокрушительным ударом по безопасности Европы».

Тем временем в Москве убеждены, что американская позиция связана со стремлением США реализовать в Европе свой более дорогой СПГ. Об этом в эфире программы SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Данная инициатива станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, а также составит серьёзную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива. Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ», — считает Песков.

В Германии также выражают поддержку российскому проекту газопровода. Так, глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против остановки строительства «Северного потока — 2». К тому же 30 сентября Дания выдала разрешение на прокладку трубопровода в своих водах.

Поддерживая инициативу «Триморья», США намерены противодействовать приближающемуся запуску «Северного потока — 2», указал политолог Александр Асафов.

«Это реакция на успех проекта, на то, что Дания согласовала прохождение газопровода через свои воды. Это, конечно, попытка влиять на европейские страны в антироссийском контексте», — заключил он.

ЕС и не только

Между тем Каптур также призывает страны, входящие в «Инициативу трёх морей», «расширить концепцию укрепления региональной инфраструктурной совместимости», включив в неё государства региона, не входящие в ЕС. В частности, в резолюции названы Украина, Молдавия, а также страны Западных Балкан.

Комментируя документ, Александр Асафов отметил, что Вашингтон намерен заполучить европейский рынок для поставок сжиженного природного газа (СПГ).

«США пытаются закрепить за собой рынок будущего сбыта американского СПГ. Конечно, Украина, учитывая контекст идеологии нынешней украинской власти, с радостью это поддержит, как поддерживает любые антироссийские и прозападные инициативы. Однако это методы недобросовестной конкуренции», — сказал он.

Эксперт также добавил, что в Молдавии и на Западных Балканах планы США поддержат только «на словах».

«У этих стран хватит способностей подсчитать экономические выгоды. На словах они, может, и поддержат (инициативу. — RT), но, учитывая низкую конкурентоспособность американского СПГ, это, скорее всего, останется только в дипломатических заверениях», — подчеркнул политолог.

При этом стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что принять Украину в состав «Триморья» сейчас «невозможно».

«Я обсуждал идею кооперации с Украиной. Президент Зеленский спрашивал, возможно ли, чтобы Украина присоединилась к «Инициативе трёх морей». На данном этапе это невозможно, потому что членство ограничено странами ЕС», — заявил Яцек, отметив, что с Западными Балканами ситуация аналогична.