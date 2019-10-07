МИД России ответил на заявления США о «Северном потоке — 2»

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Министерство иностранных дел России призвало Соединённые Штаты прекратить попытки политизировать «Северный поток — 2», который «является чисто коммерческим проектом».
МИД России ответил на заявления США о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

В своём Twitter Госдепартамент привёл слова американского министра энергетики Рика Перри о том, что цель «Северного потока — 2» — «вбить кол в сердце безопасности и стабильности Европы».

«Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнёрами «Северного потока — 2» — диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и тем самым укрепление энергетической безопасности Европы», — ответил американскому ведомству российский МИД.

Ранее Рик Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

Политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».

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