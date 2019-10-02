МИД Польши: Украина не может войти в инициативу «Трёхморья»

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина на данном этапе не может присоединиться к Инициативе трёх морей.

«Я обсуждал идею кооперации с Украиной. Президент (Украины Владимир) Зеленский спрашивал, возможно ли, чтобы Украина присоединилась к Инициативе трёх морей. На данном этапе это невозможно, потому что членство ограничено странами ЕС», — приводит ТАСС слова Чапутовича.

Он отметил, что так же ситуация обстоит с Западными Балканами.

Инициатива трёх морей объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию и Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о европейской ассоциации.