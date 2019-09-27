Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о европейской ассоциации

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о европейской ассоциации.
Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о европейской ассоциации
  • Reuters

«В украинском понимании вступление в Евросоюз означает вступление на довольствие в Евросоюз», — считает Оленченко.

По его мнению, нужно смотреть на то, что ждёт от сложившейся ситуации европейская сторона.

Как отметил эксперт, ЕС научен опытом общения со странами Прибалтики и Восточной Европы.

«Если брать Прибалтику, то государственный бюджет этих стран на 20—25% формируется за счёт дотаций Евросоюза, а самым крупным их потребителем является Польша, забирающая от 15 до 18% от общего объёма», — пояснил он.

Ранее Кулеба, говоря о возможном членстве страны в Европейском союзе, заявил, что Украине необходимо перестать быть частью «русского мира».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о причинах усталости Европы от Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить