На Украине призвали отказаться от «русского мира»

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Украине необходимо перестать быть частью «русского мира», заявил в интервью «Европейской правде» вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба, говоря о возможном членстве страны в Европейском союзе.
На Украине призвали отказаться от «русского мира»
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
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По его словам, для того, чтобы ЕС согласился на членство Украины, украинцам необходимо «стать для Евросоюза своими».

«Почему, хотя на Балканах много проблем, у них есть перспектива членства? Потому европейцы воспринимают их как историческую часть своего пространства, они «свои» ещё со времен Австро-Венгерской империи», — пояснил Кулеба.

Как отметил политик, Украину в то же самое время «воспринимали как часть «русского мира».

«Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать… Нужно самим перестать быть частью «русского мира». И именно этим мы сейчас занимаемся», — добавил вице-премьер.

По мнению Кулебы, Украины нужно «выйти из политической сферы интересов (России)» и «прекратить метаться влево-вправо», как страна «делала 30 лет».

«Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить», — уточнил он.

Также, указал он, нужно соединить «не только украинский и европейский бизнес и чиновников, но и простых людей».

В конце 2018 года в МВД Украины предложили ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и отрицание «российской агрессии».

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