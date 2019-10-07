«Политизация коммерческого проекта»: в МИД России ответили на заявления США о «Северном потоке — 2»

Соединённым Штатам следует прекратить попытки политизировать «Северный поток — 2», который является чисто коммерческим проектом. Об этом заявили в МИД России в ответ на высказывание министра энергетики США Рика Перри об «угрозе для Европы», якобы исходящей от газопровода. В качестве альтернативы «зависимости» от поставок российского газа Перри предложил приобретать американский сжиженный газ.

Российский МИД призвал США прекратить попытки политизировать «Северный поток — 2». В ведомстве отметили, что газопровод является чисто коммерческим проектом.

Таким способом МИД ответил на публикацию Госдепартамента США в Twitter. Американское ведомство привело слова министра энергетики США Рика Перри о том, что цель «Северного потока — 2» — «вбить кол в сердце безопасности и стабильности Европы».

Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнерами «Северного потока-2»-диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и, тем самым, укрепление энергетической безопасности Европы — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 7, 2019

«Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнёрами «Северного потока — 2» — диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и тем самым укрепление энергетической безопасности Европы», — ответил американскому ведомству российский МИД.

Ранее министр энергетики США заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России на политику европейских стран и их зависимость от поставок природного газа из РФ. Об этом он сказал в ходе проходящей в столице Литвы международной конференции по вопросам евроатлантического энергетического сотрудничества.

«Северный поток — 2» нанесёт сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику. Европа станет более зависимой от сбоя поставок», — приводит ТАСС слова американского министра.

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, направленные от побережья России в Балтийском море до Германии. В начале октября компания «Газпром» сообщила, что газопровод построен на 83%. Ожидается, что его эксплуатация начнётся до конца 2019 года.

Reuters

© Anton Vaganov

В качестве альтернативы этому сценарию Перри предложил наладить поставки сжиженного газа из США.

«Энергетическую безопасность Европы могли бы укрепить поставки сжиженного природного газа из США», — цитирует его слова агентство.

В своём выступлении американский министр упомянул и транзит российского газа через Украину. По мнению Перри, пуск магистралей «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» позволит России обойтись без транзита топлива через украинскую территорию.

«Москва сможет прекратить такой транзит до конца текущего десятилетия», — пояснил он свою точку зрения.

Напомним, ранее Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины, если до 1 января 2020 года Киев не сможет внедрить новые требования Европейского союза.

«Мы обсудили очень много вопросов, причём конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и тех объёмах, которые будут с 2020 года», — сказал глава Минэнерго России Александр Новак по итогам трёхсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза.

«Европейские коллеги умеют считать»

Также Перри рассказал, что США планируют более активно сотрудничать в сфере энергетики со странами Центральной и Восточной Европы. По его словам, Вашингтон намерен сформировать четыре рабочие группы, которые будут заниматься вопросами эффективности энергетики и возобновляемых ресурсов, ядерной энергетики, безопасности поставок и защитой критической инфраструктуры.

Комментируя заявления министра Перри, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских предположил, что для Европы газ через «Северный поток — 2» окажется на 25-30% дешевле, чем американский СПГ.

«И это огромные деньги с учётом того количества газа, которое потребляет Европа. Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США. Они ориентируются именно на свою экономику, жителей и делают всё на благо своим государствам, а не Соединённым Штатам», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Депутат отметил, что европейские государства не будут работать себе в ущерб. Он также подчеркнул, что в Европе помнят о положительном опыте деловых отношений с Россией.

«Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — заключил Ананских.

«Простой выбор»

В настоящее время последним препятствием к постройке «Северного потока — 2» является разрешение Дании.

Как заявил 4 октября министр энергетики России Александр Новак, шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства по-прежнему остаются.

«По той информации, которая есть у нас сейчас, всё-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в её исключительной экономической зоне», — отметил Новак в интервью радиостанции Business FM.

Министр отметил, что сроки рассмотрения соответствующей заявки, связанной с маршрутами через исключительную экономическую зону королевства, уже прошли. По его словам, причин для отказа в заявке нет, в связи с чем есть надежда на получение разрешения страны и мнение, что «решение должно состояться».

Незадолго до этого в «Газпроме» отметили, что газопровод может быть достроен и без разрешения Дании. В этом случае, как заявил глава совета директоров компании Виктор Зубков, магистраль обойдёт страну через нейтральные воды.

В свою очередь, директор Фонда экономического развития Сергей Пикин уверен, что текущая поддержка газопровода ключевыми странами Европы говорит о том, что проект будет запущен.

«Северный поток — 2» поддерживают ключевые страны Европы, начиная с Германии и заканчивая Австрией и Францией. Поэтому вопросов о реализации не стоит», — заверил эксперт в беседе с RT.

Заявления американской стороны, уверен эксперт, следует рассматривать как «обычное давление и маркетинг».

«В данных заявлениях нет ничего нового. Это стандартная риторика. «Северный поток — 2» продолжает строиться и будет достроен», — считает Пикин. Он полагает, что дальнейшее развитие ситуации будет определять коммерческая составляющая.

«Если сейчас США могут давить санкциями и заявлениями, то дальше европейцы будут делать очень простой выбор — у кого дешевле, у того и будут покупать», — заключил эксперт.