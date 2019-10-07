В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
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«Северный поток — 2» минимум на 25—30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединёнными Штатами. И это огромные деньги с учётом того количества газа, которое потребляет Европа. Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США», — считает депутат.

По его словам, Европа ориентируется именно на свою экономику, на своих жителей и делает всё «на благо своих государств, а не Соединённых Штатов».

Как подчеркнул депутат, США очень важно понять, что европейские государства независимые, что «требовать от них работать себе в ущерб аполитично».

«Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — заключил Ананских.

Ранее Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

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